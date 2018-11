Kurt Lotigiers verhuist naar Oostenrijk



Afscheidsconcert in de wijk waar hij opgroeide





Sabine Van Damme & Joeri Seymortier

06 november 2018

10u32 0 Gent De tak Lotigiers dunt uit in Gent. Helmut Lotti verdween al langer uit de regio, maar nu trekt ook zijn broer Kurt definitief weg. “Ik ga bij mijn vriendin in Oostenrijk wonen, maar niet zonder afscheidsconcert.”

Kurt Lotigiers woont eigenlijk al langer niet meer in Gent. “Ik woon al een tijd in Berlare, maar Gent is nog steeds mijn thuisstad. Ik groeide op in Sint-Amandsberg, het is ook daar dat ik op 14 december mijn afscheidsconcert ‘Bye Bye Belgium’ geef, in Theaterzaal Heilig-Hart. Nog voor de jaarwisseling verhuis ik definitief naar het buitenland.”

Kurt gaat de liefde achterna. “Ik ben al 8 jaar samen met mijn Oostenrijkse vriendin, en we zijn dat hele over en weer lopen beu”, zegt hij. “Dus het was of ik naar daar, of zij naar hier. En nu is dus beslist dat ik bij haar in Oostenrijk ga wonen, op enkele kilometers van Wenen, in een dorp met 40 huizen. Fantastisch vind ik dat. Of ik Gent ga missen? Het was of mijn stad missen, of mijn vriendin missen. Dan is de keuze rap gemaakt. Bovendien, zo ver is Oostenrijk nu ook weer niet. Op 11 uur rijden sta ik hier terug. Ik kan hier dus zeker nog optreden, mocht daar vraag naar zijn. En ik hoop ook in Oostenrijk te kunnen optreden.”

Maar eerst is er dus een afscheidsconcert van Kurt Lotigiers & Friends. Wie die friends zijn, houdt hij liever nog geheim. Kaarten (14, 15 en 18 euro) zijn te verkrijgen via http://www.uitbureau.be. De show gaat door op het Heilig Hartplein 2 in Sint-Amandsberg, op vrijdag 14 december om 20 uur.