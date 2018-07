Kurt Burgelman COLUMN | "Niets zo (h)eerlijk als een zatte politieker" 19 juli 2018

Wat zijn wij, Gentenaars, een mak volkje geworden. De stedelingen die destijds nog liever een strop werden omgesnoerd dan extra belastingen te betalen aan de Keizer, die in Oudenaarde een kanon gingen 'lenen' om het enorme Spaanse leger terug te knallen, draaien zich om in hun graf bij het zien van onze laksheid. Ter verdediging van onze slaapmodus, een paar decennia geleden, zijn alle heilige huisjes neergehaald waardoor het niet meer zo duidelijk is waartegen we moeten rebelleren.





De Tsjeeven hielden de Christelijke waarden hoog in het vaandel en regeerden het land. Ze leidden ons met wisselend succes van de afgrond naar het eind van de tunnel en terug. De Sossen waren voor de werkmens. De Groenen plaatsten een blote dame op hun affiche ter emancipatie van de vrouw en voor begroeiingen in het algemeen. De Liberalen kwamen op voor de middenstand. Je wist waar voor en waar tegen te zijn. Anno 2018 verklaart Mieke Van Hecke in de Zevende Dag dat de CD&V dé partij is waar de moslims zich kunnen achter scharen, likt de sp.a de wonden van talloze graai- en fraudeschandalen, plaveien de Groenen het pad voor hoofddoeken op school en boerkini's in zwembaden, en keuren de blauwen mee het middenstand-dodende Circulatieplan goed. Je zou van minder het noorden kwijt raken.





Gentenaars, ik weet dat wij het rebelleren, het 'roespeteren' en het 'van ons kl.. moake' nog steeds in onze genen hebben. En ik weet ook dat we nog een halve Gentse Feesten hebben om ons op dat vlak volledig uit te leven, want 2018 is een verkiezingsjaar en de Feestenzone wordt overspoeld door politiekers op zoek naar populariteit en stemmen. Hou ze tegen, spuug je gal en vraag hen wat ze gaan doen aan hetgeen je dwarszit. Geef hen na afloop vriendelijk een hand en trakteer ze op een pint... want er is niets zo (h)eerlijk als een zatte politieker.