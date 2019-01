Kurt Burgelman naar huiskamers met nieuw Gents materiaal “Mensen bleven maar vragen naar nieuwe Gentse nummers” Sabine Van Damme

08 januari 2019

16u55 0 Gent Kurt Burgelman van BiezeBaaze pakt uit met nieuw Gents materiaal. Nieuwe nummers in de stijl van BiezeBaaze, maar dan alleen, en voor een klein publiek. “Ik wil spelen in huiskamers en kleine cafés, om dicht bij het publiek te zijn, en om mensen te hebben die echt willen luisteren”, zegt hij. “En het zal meer zijn dan muziek alleen, er mag ook gelachen worden.” De nieuwe show zal ‘Moar Mensen toch…’ heten.

Alsof hij nog niet genoeg te doen had met zijn coverband PartieParty en zijn Engelstalige band Lapdogz, heeft Kurt Burgelman er nog eens een project bijgenomen. “Mensen bleven maar vragen naar nieuwe Gentse nummers”, vertelt Kurt. “Dus ben ik er maar aan begonnen. Het worden nummers in de stijl van BiezeBaaze, maar ik doe het alleen. Een project als BiezeBaaze is vandaag gewoon niet meer betaalbaar.”

“Ik wil met ‘Moar Mensen Toch…’ bij mensen thuis in huiskamers spelen, of in kleine cafés. Kleinschalig dus. Zo ben ik dichter bij het publiek, en ben ik er zeker van dat er mensen zitten die écht willen luisteren. Geen groot geweld dus zoals met PartieParty, maar ook niet per se ingetogen nummers. Er mag ook gelachen worden. De mensen die mij kennen weten dat ik mij al eens kan laten gaan in ‘bindteksten’. Dat gaat er nu gewoon bij horen. Want een publiek entertainen, dat is wat ik graag doe.”

Bedoeling is een show van zowat anderhalf uur op poten te zetten, maar daar is nog wel wat werk aan. De eerste nummers klinken alvast veelbelovend. Zo is er bijvoorbeeld ‘Oliviers’, over ‘het type Sint-Martens-Latem, met de pull netjes over de schouders gedrapeerd, dat met een SUV rijdt, golf of hockey speelt in een sjieke equipe, en dat nooit Keanu of Rudy heet, maar allemaal Olivier, of hooguit eens Thibault.’ “Ik doe niks liever dan naar mensen kijken, van op een terras of zo, en daar dan nummers over schrijven”, verklaart Kurt. “Vandaar ook de titel: ‘Moar Mensen Toch’…”

“Ik begin met optreden vanaf eind februari, en ik doe dat enkel op weekdagen, net om het laagdrempelig te houden. Boeken kan uiteraard nu al, en er zijn wel al enkele dagen bezet. Op 8 maart breng ik de show trouwens in de foyer van de Scala. Bedoeling is om tot aan de zomer in huiskamers te spelen, en als de vraag er nog is, dan begin ik er in het najaar opnieuw mee.”

‘Moar Mensen Toch’ boeken kan via Kurt@Biezebaaze.be