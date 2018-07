Kunstwerk in hal NTGent moet weg 28 juli 2018

Het kunstwerk Choruschorachorum moet weg uit de inkomhal van het NTGent. Dat vindt alvast de nieuwe artistiek directeur Milo Rau. Het werk van kunstenaar Honoré d'O hangt er nog maar een jaar. Het heeft 40.000 euro gekost, betaald door de Vlaamse regering, en d'O werkte er twee jaar aan. Het bestaat uit witte maskers, glanzende gouden hoeden, goudkleurige kleerhangers en toverstokken. Maar dat past dus niet bij de richting die het NTGent uit wil. "Objecten en symbolen die theater zien als een soort circus of musical", klinkt het. "Niet de sociaal-realistische stijl waar het ons om te doen is." De installatie zal niet vernield worden, het werk wordt in een opslagruimte bewaard. (VDS)