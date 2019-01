Kunsthal geopend in Caermenklooster Didier Verbaere

27 januari 2019

In het vroegere Caermersklooster aan het Patershol in Gent opende zaterdag De Kunsthal voor het grote publiek. Jonge kunstenaars krijgen er een platform om hun creativiteit te tonen. Kinderen konden er ook deelnemen aan yoga sessies. Het vroegere karmelietenklooster in het Patershol was jarenlang eigendom van de provincie. Die organiseerde er vele succesvolle tentoonstellingen. Twee kunst-vzw’s sloegen nu de handen in elkaar en palmen het oude klooster in. NUCLEO vzw, bekend als de organisatie achter heel wat kunstenaarsateliers in de stad en het kunstenaarscollectief Storm & Dust zetten voortaan elk weekend de deuren open voor het publiek.