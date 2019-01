Kunstencentrum Vooruit en nieuwssite Apache werken samen Sabine Van Damme

19 januari 2019

16u37 0 Gent De komende twee jaar gaan het kunsten- en ontmoetingscentrum Vooruit en de alternatieve nieuwswebsite Apache samenwerken. In het Vooruit-café kan je voortaan gratis alle artikels op Apache.be lezen, én er ligt een papieren krant van Apache.

Dat laatste is een eenmalig initiatief, want Apache wordt normaal gezien niet gedrukt. Het is enkel een online nieuwsmedium. De samenwerking is – voor alle duidelijkheid – enkel zakelijk, en dus niet redactioneel. Apache hoopt met deze zet een breder publiek te bereiken dan vandaag het geval is. Op 31 januari wordt bijvoorbeeld al een Café Apache georganiseerd, een debat- en gespreksavond over wonen, met onder meer de Gentse stadsbouwmeester in het panel. Dat Apache een debat organiseert is niet nieuw, maar alle vorige evenementen vonden plaats bij hen op de redactie, terwijl nu de Vooruit de place to be is. De Vooruit betaalt voor de samenwerking een niet nader genoemd forfaittair bedrag.