Kunstenaar schenkt levenswerk aan MSK 02u39 0 Wannes Nimmegeers Patrick Van Caeckenbergh in zijn Sigarenkistje.

Het Museum Voor Schone Kunsten is het nieuwe jaar gestart met een voorstelling van haar nieuwe aanwinsten. Eén van de blikvangers is 'Het Sigarenkistje' van de kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh. Het sigarenkistje is zijn creatieve werkruimte en omvat onder meer een bibliotheek, bed en werkkamer. Het kunstwerk krijgt een permanente plaats in het MSK. Andere opmerkelijke aanwinsten van het museum zijn werken van de schilder Leon Spilliaert of Auguste Rodin, de meest bekende beeldhouwkunstenaar van de afgelopen 150 jaar. De Franse kunstenaar had een bijzondere band met ons land waar hij een netwerk van hechte vrienden uitbouwde. (YDS)