Kunstenaar print hoofd Luc De Vos en hoopt dat het standbeeld wordt: “Gents icoon verdient zo’n eerbetoon” Sabine Van Damme

25 februari 2019

18u05 0 Gent Wonderbaarlijk echt ziet het eruit, het hoofd van de overleden zanger en schrijver Luc De Vos, dat Emilio Vit uit zijn 3D-printer toverde. “Ik heb dit gemaakt op basis van foto’s”, vertelt hij. “Puur voor mezelf. Al hoop ik stiekem dat dit de basis kan zijn voor een standbeeld voor Luc. Hij was een Gents icoon. Ik begrijp eigenlijk niet dat hij nog geen standbeeld heeft.”

Emilio woont in Oostakker, en is professioneel bezig met 3D-design en 3D-printen. Met zijn bedrijf EV-Props neemt hij quasi elke opdracht aan. Maar voor zichzelf heeft hij ook al enkele ‘koppen’ geprint, gewoon, voor zijn plezier. “Ik heb thuis al Christopher Reeve staan, Freddy Mercury, John Massis, en nu dus Luc De Vos.”

Luc verdient een standbeeld in Gent. Eigenlijk begrijp ik niet dat hij er nog geen heeft. Emilio Vit

“Luc was een Gents icoon en een topmens, als Gentenaar kan je bijna niet anders dan fan van hem zijn”, vertelt hij. “Dus vond ik het een leuk idee zijn hoofd te printen. Gelukkig zijn er online genoeg foto’s van hem te vinden. Op basis van al die foto’s heb ik zijn hoofd gemaakt. Ik heb een beetje een doorsnee genomen van hoe Luc er allemaal heeft uitgezien, met iets langer haar. Het uiteindelijke print-proces heeft 3 dagen geduurd, maar ik ben uiteraard veel langer bezig geweest met het ontwerp. Het moest echt goed zijn.” Het resultaat is meer dan geslaagd, en staat voorlopig gewoon bij Emilio thuis. Het is op ware grootte gemaakt. Eigenlijk ziet het er schrikwekkend echt uit, los van het feit dat het uiteraard gewoon grijs is. “Misschien kleur ik het nog in, misschien geef ik het een laagje brons, misschien ook niet”, zegt hij.

Financiering

Emilio’s grote droom is echter dat deze buste een echt standbeeld zou worden, ter nagedachtenis van de Gorki-frontman. Maar zelf kan hij dat niet financieren. “Luc verdient een standbeeld in Gent. Eigenlijk begrijp ik niet dat hij er nog geen heeft. Bij Sint-Jacobs zou dat perfect staan, toch? Dat was een beetje zijn thuishaven.” Volgens Emilio is dat perfect mogelijk. Op basis van zijn 3D-geprinte kop zou een bronzen afgietsel gemaakt kunnen worden. “Volgens mij heb je dan voor 10.000 euro wel een standbeeld, op ware grootte.”

Het 3D-beeld zoals het is, al dan niet gebronzeerd, op straat zetten is geen optie. “Het weegt quasi niks, en de stof waarin het geprint is, is wel stevig, maar zeker niet onbreekbaar. Dit zou als beeld op straat niet lang overleven.” Mocht de stad, of Trefpunt, of gelijk wie interesse hebben om effectief een beeld van Luc te laten maken, dan denkt Emilio al meteen verder. “Ook van Walter De Buck zou ik makkelijk zo’n buste kunnen maken. Ook hij verdient toch een plek in Gent? En zo zijn er nog wel enkele mensen te bedenken.”