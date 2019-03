Kunstenaar maakt 3D-print van Oostakker-Dorp Jeffrey Dujardin

Gent Kunstenaar Emilio Vit uit Oostakker heeft Oostakker-Dorp uit zijn 3D-printer getoverd. De man staat al even gekend voor zijn 3D-creaties, waaronder een buste van Luc De vos . In zijn vrije tijd heeft hij nu Oostakker-Dorp nagebouwd. "Het leek me leuk om te doen", zegt hij.

Emilio woont in Oostakker, en is professioneel bezig met 3D-design en 3D-printen. Met zijn bedrijf EV-Props neemt hij quasi elke opdracht aan. Maar voor zichzelf heeft hij ook al enkele ‘koppen’ geprint, gewoon, voor zijn plezier. Bekende koppen weliswaar, Christopher Reeve, Freddy Mercury, John Massis, en recent ook Luc De Vos. Sinds kort staat daar nu ook een bekend zicht bij. Oostakker-Dorp. Een heuse klus, zo zegt Emilio. “Het 3D-model maken nam meer dan 100 uur in beslag. Met behulp van Google Maps probeer ik al de gebouwen zo accuraat mogelijk na te tekenen. Erna was het aan de 3D-printer om alles af te drukken.” Voor Emilio is het een logische keuze om die plek om te zetten tot een maquette. “Ik woon zelf in Oostakker, het leek me een leuke uitdaging om te proberen. En zo blijf ik bezig en experimenteer ik.”

Wie nog meer werk van Emilio wil ontdekken, kan terecht op www.ev-props.com