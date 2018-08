Kunstcollectief valt op met vreemde opstellingen 22 augustus 2018

Het Gentse kunstcollectief Alpaka 9000 heeft de voorbije dagen al heel wat mensen raar doen opkijken. Op het strand van de Blaarmeersen doken plots monsterachtige voetstappen op in het zand, omgeven door linten die waarschuwden voor buitenaards leven. De voetstappen verdwenen even snel als ze verschenen. Ook de Gaardeniersbrug aan het Rabot bleek de plek om hun creativiteit los te laten. Aan de fietsbrug werden schommels en hangmatten gehangen vervaardigd uit materiaal geschonken door buurtbewoners. De plaatselijke jeugd kon er dus letterlijk even komen 'rondhangen'. Vermoedelijk volgen er nog meer dergelijke 'summerhacks' de komende weken. (EDG)