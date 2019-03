Kunst huren voor de prijs van een Spotify-abonnement, dat kan tegenwoordig in Gent Sabine Van Damme

07 maart 2019

16u30 0 Gent Op zoek naar iets leuks om een lege muur in huis op te smukken? Dan moet je vooral eens langs bij Kunst in Huis. “Bij ons kan je werken van beginnende kunstenaars huren voor de prijs van een Spotify-abonnement, en als je ze leuk vindt ook kopen”, zegt Cathy Cardon. “Zo brengen we mensen in contact met kunst én geven we kunstenaars een duwtje in de rug.”

Kunst in Huis bestaat al langer, maar is totaal niet bekend bij het grote publiek, en dat is jammer. “Want onze organisatie is echt laagdrempelig”, zegt directeur Cathy Cardon. “We hebben om en bij de 5.000 kunstwerken in onze collectie. Zowat twee derden daarvan is uitgeleend, vooral aan particulieren maar ook aan bedrijven, organisaties, ziekenhuizen en gemeentebesturen. Zie je iets wat je aanstaat? Haal het af en hang het thuis op. Dan zie je meteen of het in je interieur past, en of het goed aanvoelt in je huis. Je kan het werk tot een jaar lang houden. Vind je het fantastisch, dan kan je het ook kopen. We hebben daar zelfs spaarformules voor. Raak je erop uitgekeken? Dan breng je het terug en kies je iets anders. Of niet.”

Wij raden onze klanten altijd aan om te kiezen met hun ogen, en niet met hun oren. Ze moeten iets in huis halen omdat ze het mooi vinden, niet omwille van de naam die erop staat. Cathy Cardon

“Ook voor jonge kunstenaars heeft dit alleen voordelen. Het is een promotie van hun werk. Als het in onze collectie zit, staat het niet onzichtbaar te zijn bij hen in een atelier. Voor verhuur krijgen ze een symbolische vergoeding, maar wordt hun werk via ons verkocht, dan krijgen ze 66% van de prijs.” Kunst in Huis heeft al heel wat bekende namen in collectie gehad. Michaël Borremans, Berlinde De Bruyckere, Guillaume Bijl en vele anderen gaven in hun beginjaren hun werken in handen van Kunst in Huis. “Wij raden onze klanten altijd aan om te kiezen met hun ogen, en niet met hun oren. Ze moeten iets in huis halen omdat ze het mooi vinden, niet omwille van de naam die erop staat. We hébben klanten die hier voor een prikje een ‘Borremans’ hebben gekocht, toen hij nog geen bekende naam was. We raden onze klanten ook aan om een werk uit te kiezen dat in stock is, en om niet op een werk te wachten dat uitgeleend is, want je weet nooit of dat werk nog terugkomt, of aangekocht wordt. Ook reserveren om uit te lenen kan niet. Wie iets wil kopen, krijgt wél voorrang. Al heeft diegene die het werk in bruikleen heeft, wel een voorkooprecht.”

Kunst in Huis heeft vestigingen in Leuven, Antwerpen, Brussel en Gent. In Gent zijn ze gehuisvest in de Sint-Pietersabdij, waar heel wat werken uithangen. “Maar we zitten daar een beetje verstopt voor het grote publiek, en dat is jammer”, vindt Cardon. “In Antwerpen zijn we recent verhuisd naar een commercieel interessantere locatie, met veel passage en zichtbaarheid, en ons klantenbestand is de hoogte in geschoten. We zouden ook graag meer Gentenaars meekrijgen in dit verhaal.”

De volledige collectie is online te zien op de site van Kunst in Huis. Ook kunstenaars die willen meedoen kunnen zich daar melden. Werken in het echt bezoeken kan op donderdag en vrijdag (13 – 17.30 uur) en zaterdag (10 – 16 uur) in de Sint-Pietersabdij, op de eerste verdieping.