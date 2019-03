Kruispunt waar Nikita verongelukte krijgt ‘vierkant groen’: alle fietsers mogen tegelijkertijd door

Erik De Troyer

15 maart 2019

08u43 0 Gent Het kruispunt waar fietsster Nikita Everaert (16) in februari 2018 verongelukte, zal het eerste worden waar ‘vierkant groen’ wordt ingevoerd. Alle fietsers krijgen tegelijkertijd groen terwijl alle wagens moeten wachten. “Het is de enige manier om het punt veilig te maken”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

De maatregel kan pas ingevoerd worden na de heraanleg van het dubbele kruispunt van de N70 met de Orchideestraat en de Drieselstraat. Die zal pas kunnen beginnen in 2020. “Het concept ‘vierkant groen’ werd wel al getest op meerdere kruispunten, maar nergens werd het definitief ingevoerd. Eerst moet de wegcode nog aangepast worden. We gaan er van uit dat dat tegen de tijd dat het kruispunt heraangelegd is wél zal gebeurd zijn”, stelt Watteeuw.

Het kruispunt waar Nikita destijds werd aangereden had al 15 jaar eerder aangepakt moeten worden omdat het op de zwarte lijst met gevaarlijke kruispunten stond. Sinds het ongeval is het dossier in een stroomversnelling geraakt. Het Agentschap Wegen en verkeer nam wel al een paar tijdelijke maatregelen om een veiliger verkeerssituatie voor fietsers te creëren.