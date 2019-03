Krokusvakantie: naar de kinderuniversiteit met een beperking Erik De Troyer

06 maart 2019

Terwijl de meeste jongeren genieten van een welverdiende krokusvakantie, zijn er vandaag heel wat kinderen tussen 10 en 12 jaar naar de universiteit getrokken: de kinderuniversiteit om precies te zijn. In de gebouwen van de HoGent konden ze terecht voor workshops over leven met een beperking. Zo konden aan den lijve ondervinden hoe het voelt om in een rolstoel te zitten en een weg te moeten banen langs obstakels. Ze leerden ook hun weg te vinden als blinde en met oordoppen op leerden ze de basis van het vingeralfabet. De kinderuniversiteit is een initiatief van de Associatie Universiteit Gent waar naast de UGent onder andere ook de Arteveldehogeschool, HoGent inzitten.