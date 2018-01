Krokettenbar gaat vrijdagavond dicht 02u59 0 Foto johan martens Daphne Aers in haar krokettenbar.

De Krokkettenbar in de Gebroeders Vandeveldestraat 3 in Gent is vrijdagavond een laatste keer open. Zakenvrouw Daphne Aers wil zich volop focussen op haar krokettenfabriek in Eeklo.





Daphne Aers werd bekend door de 'Beste Hobbykok van Vlaanderen' op VTM en opende naast haar bedrijf TNS Kroketten in Eeklo, ook de krokettenbars Pure Daphne. Maar dat horecaverhaal wordt nu gestopt. Ook al zit het restaurant aan het oud gerechtsgebouw elke dag goed vol. "De Krokettenbar in Gent was rendabel", zegt Daphne Aers. "Maar ik had gewoon de tijd niet om daar zelf elke dag te zijn. En dat moet als je een goede horecazaak wil. Ik heb maanden gezocht naar de juiste mensen om het horecagedeelte van mijn krokettenbedrijf over te nemen en zelfstandig uit te baten. Maar ik heb niemand gevonden. En dan moet je op den duur een beslissing nemen en keuzes maken. Het zou heel gemakkelijk zijn om het nu op het mobiliteitsplan te steken, maar daar heeft het echt niets mee te maken. Het pand is vanaf zaterdag vrij en over te nemen. Iemand die voluit voor de horeca wil gaan, kan daar zeker goede zaken doen. Maar ik wil mij volop toeleggen op de krokettenfabriek en heb dus geen tijd meer voor de horeca." (JSA)