Kritiek op Rabot, pluimen voor zone 30 PARTIJEN NEMEN GENTSE MOBILITEIT ONDER DE LOEP ERIK DE TROYER

28 maart 2018

02u46 0 Gent Op 3 april is het circulatieplan één jaar in voege. Een bewogen jaar. Een hele week lang houden we het circulatieplan onder de loep. Wat liep er goed en wat kan beter? Vandaag laten we de voornaamste politieke partijen los op het circulatieplan. Volstaan de aanpassingen? Wat willen ze behouden of wijzigen na de verkiezingen? We vroegen het aan Rudy Coddens (sp.a), Mathias De Clercq (Open Vld), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Mieke Van Hecke (CD&V), Johan Deckmyn (Vlaams Belang) en Tom De Meester (PVDA).

Volstaan de 13 aanpassingen aan het circulatieplan?

Sp.a-Groen





Ja, momenteel wel. Er zijn minder ongevallen, een betere luchtkwaliteit en meer fietsers en OV-gebruikers. En dat moeten we zo houden.





Open Vld





De aanpassingen zijn een goede zaak. De stad en de mobiliteit zijn uiteraard steeds in evolutie, en dat betekent dat het circulatieplan ook in de toekomst moet worden geëvalueerd en bijgestuurd.





N-VA





Nee. Het circulatieplan heeft fundamentele bijsturing nodig. De huidige aanpassingen zijn te beperkt. Het huidige plan bemoeilijkt de bereikbaarheid van de stad en zorgt ervoor dat onze stad haar centrumfunctie voor een stuk verliest.





CD&V





De aanpassingen zijn zeker stappen in de goede richting, maar volstaan niet. CD&V Gent wil verder gaan om fundamentele problemen van het circulatieplan aan te pakken zonder aan het fundament - het weren van doorgaand verkeer in de binnenstad - te raken.





Vlaams Belang





Neen. Het is een zeer selectieve evaluatie die nauwelijks of geen rekening houdt met de neveneffecten die er optreden. Zo worden er nu door de Gentenaars veel meer kilometers gereden en wijken als de Brugse Poort belanden door de knips in een sociaal isolement.





De aanpassingen zijn louter bijsturingen en niet ingrijpend. Zo weigert de meerderheid de knips aan het Rabot en de Phoenixbrug te schrappen, met nefaste consequenties voor de buurtbewoners.





PVDA





We zijn tevreden dat er aanpassingen gedaan worden aan het circulatieplan, toch zijn deze onvoldoende. Een duurzaam mobiliteitsplan kan maar werken als er tegelijk ook drastisch geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer en veilige fietsroutes. Om van Gent een echte fietsstad te maken is meer nodig dan hier en daar een paar 'fietssuggestiestroken'. Wij willen een heus Fietsmobiliteitsplan met o.a. conflictvrije kruispunten, volwaardige 'fietsstraten' van de randgemeentes naar de binnenstad en voldoende fietsparking.





Wat moet behouden blijven van het circulatieplan?

Sp.a-Groen





De fundamenten van het circulatieplan zitten goed. Het autovrij gebied is kwalitatiever geworden en door de indeling in sectoren is de leefkwaliteit in de woonwijken verbeterd. We blijven streven naar kwaliteitsverbeteringen.





Open Vld





Het doorgaand verkeer zonder bestemming in het stadscentrum is eruit. Dit komt de leefbaarheid voor bewoners en de bereikbaarheid voor wie er wel moet zijn ten goede. Dankzij het grotere voetgangersgebied is het aangenamer winkelen en wandelen. De doorstroming op de R40 is op verschillende plaatsen verbeterd.





N-VA





De zone 30 binnen de R40. De verbeterde doorstroming op de R40 via aanpassingen aan verkeerslichten/kruispunten. Het gedeeltelijke fietsverbod in winkel-wandelstraten. De grotere capaciteit qua openbaar vervoer dankzij de nieuwe Albatrostrams.





CD&V





De vier sectoren rond het autovrij gebied mogen van ons behouden blijven.





Vlaams Belang





We staan positief tegenover een beperkte vergroting van de voetgangerszone en het feit dat men strenger optreedt ten aanzien van fietsers in wandelstraten. Dat men het doorgaand verkeer uit de stad wil weren, is op zich niet negatief, maar de manier waarop men dit doet, is al te drastisch.





PVDA





We zijn tevreden dat de stad kiest voor een autoluw stadscentrum. Autoluwe stadscentra zorgen voor een gezondere en meer duurzame toekomst. Maar er moet geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. In de ochtendspits zitten de bussen vaak overvol. En 's avonds en 's nachts is er weinig of geen aanbod.





Wat zou je veranderen aan het circulatieplan?

Sp.a-Groen





We vragen aan De Lijn om de verbinding tussen de P+R's en het centrum te versterken. Ook in de wijken rond de R40 en in de deelgemeenten moeten we zorgen voor een betere leefkwaliteit. De ondersteuning en begeleiding van de handelaars kan zeker intensiever. Een communicatiecampagne naar de brede Gentse stadsregio wordt in april opgezet. De signalisatie naar de sectoren moet leesbaarder zijn voor iedereen.





Open Vld





We zijn ervan overtuigd dat er andere manieren bestaan om zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid in het Rabot en de Brugse Poort te vergroten dan de huidige knippen. We gaan de komende weken de dialoog aan met bewoners en handelaars uit die wijken. We leggen dit voorstel na de verkiezingen op tafel bij de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord.





N-VA





De knips willen we afschaffen. We willen ook een eenvoudig vergunningssysteem voor de autovrije zone. We geloven in een systeem van slimme verkeersgeleiding dat mensen verleidt en overtuigt om zich zo duurzaam mogelijk naar en in Gent te verplaatsen. We willen ook meer investeren in de alternatieven voor de privéwagen, met o.a. een grootschalig deelfietsensysteem, nog beter openbaar vervoer, comfortabele P+R en taxi's als volwaardig onderdeel van de Gentse mobiliteit.





CD&V





Het weren van doorgaand verkeer in het centrum wordt ook bereikt zonder de knips aan de Phoenixbrug en het Griendeplein, die nu de Brugse Poort en Rabot tot twee eilanden hebben gemaakt. We willen daarom de sectoren 'Brugse Poort' en 'Rabot' opheffen.





Om nutteloze omwegen langs de R40 te vermijden, willen we ook interactie toelaten tussen aanliggende lobben voor bewoners en de daar gevestigde bedrijven. Via een beperkt aantal doorgangen kunnen betrokkenen doorsteken tussen aanliggende lobben. Die doorgangen worden gecontroleerd door nummerplaatherkenning.





Het vergunningenbeleid moet eenvoudiger en gebruiksvriendelijker.





Vlaams Belang





De knips aan het Rabot en de Phoenixbrug zijn absoluut nefast voor de betrokken wijken. Men moet ook de overbelasting van de R40 aanpakken. Ook de overbelasting van de R40 dient aanpakt. Men heeft bovendien duidelijk geen rekening gehouden met de gevolgen van een dergelijk drastisch plan voor de lokale economie, de handelaars en de horeca in de stadskern. Ook het vergunningenbeleid moet eenvoudiger worden.





PVDA





Wij willen grote P&R-parkings aan de E17/E40/R4 met onmiddellijke aansluiting op tram en bus. Alleen zo kunnen we de auto's écht buiten de stad houden en Gent leefbaar en gezond houden. De nieuwe parkeertoren die het stadsbestuur wil bouwen in Ledeberg toont hoe het niet moet. In Ledeberg wonen óók mensen, en die snakken óók naar gezonde lucht. P+R-zones moeten écht aan de rand van de stad.





Zijn de parkeertarieven voldoende gezakt?

Sp.a-Groen





De tarieven zijn nu evenwichtig. De parkeerdruk is duidelijk gezakt en zo vinden mensen gemakkelijker plaats. In de ondergrondse parkings zijn we in vergelijking met andere Vlaamse steden niet duur.





Open Vld





We zijn tevreden dat we erin geslaagd zijn de tarieven op een slimme en gerichte manier te doen dalen voor ondergronds kortparkeren, zoals we dat eerder deden voor het ondergronds avondparkeren.





N-VA





De tarieven zijn aan het begin van de legislatuur al een eerste keer stevig verhoogd. We willen terug naar dat tariefniveau. De uitbreiding van de betalende parkeerzones tot ver in de deelgemeenten willen we herbekijken, naargelang de lokale parkeerdruk en in overleg met de bewoners.





CD&V





Kortparkeren in het centrum, zowel bovengronds als ondergronds, moet goedkoper. De hoge tarieven in de rode zone schrikken bezoekers af. We willen gratis parkeren in alle zones uitbreiden tot een halfuur, en de tarieven in de rode zone verlagen tot die van de oranje zone voor de eerste drie uur.





Door de prijzen in ondergrondse parkings te verlagen, stimuleren we bezoekers die langere tijd blijven om hun wagen ondergronds te parkeren om zo de roulatie bovengronds te verbeteren. Ook willen we dat op zon- en feestdagen de ondergrondse parkeergarages gratis zijn. We voeren een 'handelaarsparkeerkaart' in die handelaars dezelfde rechten geeft als een bewonerskaart.





Vlaams Belang





De 'daling' van de parkeertarieven was eerder gerommel in de marge. Wat het Vlaams belang betreft kan het nooit de bedoeling zijn om de automobilist te straffen omdat hij met de wagen naar Gent komt. De parkeertarieven kunnen wat ons betreft dus zeker lager.





PVDA





Het systeem van bezoekerstickets, dat afgelopen zomer werd ingevoerd, is er gekomen op voorstel van onze partij. Wij willen dat systeem uitbreiden. Bezoekerstickets moeten ook in de gele en groene zone ingevoerd worden en dat ook overdag. Vandaag is dat enkel 's avonds. We willen ook dat plaatsen in de centrumparkings worden voorbehouden voor inwoners van de woonwijken aan de rand van de stad.