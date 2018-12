Kritiek op proefproject Roma zwelt aan Sabine Van Damme & Erik De Troyer

10 december 2018

19u51 0 Gent De omliggende bedrijven hebben het gehad met het proefproject van de Roma aan de Hurstweg. Dat zeggen zowel Johan Deckmyn (Vlaams Belang) als Sandra Van Renterghem. “De opgelegde voorwaarden van het project worden overschreden, nu al”, zeggen ze. De stad grijpt voorlopig niet in.

Volgens de bedrijven in de buurt staan er inmiddels meer caravans op het terrein dan toegelaten. “De betonblokken rond het kamp worden voortdurend opzij geschoven om meer volk toe te laten op het terrein. Gisteren reed er nog een auto met een caravan zonder verlichting op de Wiedauwkaai. Die reed naar het terrein, betonblok opzij en weer een caravan erbij. Ik denk dat de burgemeester toch eens caravans zal moeten tellen want we vermoeden dat ook de tien caravans die eerder aan de Tapuitstraat en de Meulestedebrug stonden intussen ook op het terrein staan bij de andere”, klinkt het bij de bedrijven.

Ook op de gemeenteraadscommissie gisteren werd er gereageerd. “Het reglement dat die mensen moesten tekenen, stelt duidelijk dat het afval gesorteerd moet worden in de containers op het terrein. In de praktijk wordt er volop gesluikstort in de bosjes en de grachten. Ook wordt er afval in de containers van de bedrijven gedumpt, en wordt uit andere containers gerief gepikt.” Het Vlaams Belang kondigt alvast aan op de gemeenteraad een interpellatie in te dienen, met de vraag het proefproject stop te zetten.

“We moeten het minstens een kans geven”, reageerde schepen Sofie Bracke, in naam van de afwezig burgemeester Termont. “Als je elk proefproject al na één dag gaat afschieten, moet je er geen meer opstarten. De stadsdiensten zullen toezicht houden op de gemaakte afspraken.”