Krista Bracke (50) krijgt eredoctoraat van de UGent Jeroen Desmecht

18 januari 2019

16u25 0 Gent Ex-radiomaker Krista Bracke (50) krijgt op 22 maart een institutioneel eredoctoraat van de Universiteit van Gent voor bewezen maatschappelijke diensten, zo meldt de UGent in een persbericht. Bracke werd tien jaar geleden getroffen door een zware vleesetende bacterie, die haar onder andere beide onderbenen kostte.

Krista is geboren Lokeren, maar bracht haar jeugd voornamelijk door bij haar ouders in Beervelde. Ze studeerde Germaanse Filologie in Gent, en werd later producer en presentator bij Radio 1. In 2009 werd ze getroffen door de bacterie. Ze verloor beide onderbenen, en ook haar rechterhand raakte vervormd. Bovendien hield ze er een chronische longaandoening en een immuundefect aan over.

Eén jaar na haar eerste opname ontdekte ze dat ze een aangeboren immuunstoornis heeft, waardoor bepaalde beschermde eiwitten niet meer worden aangemaakt. Over haar strijd om te overleven schreef de radiostem in 2014 het boek ‘Mijn leven op stelten’.

Krista voerde haar strijd in én samen met het universitair ziekenhuis in Gent. “Ze staat symbool voor de ‘gewone’ man of vrouw die op een bewonderenswaardig krachtige en positieve manier weet om te gaan met het uitzonderlijke noodlot dat hem of haar getroffen heeft”, schrijft de UGent. “Haar wedervaren toont overigens ook aan hoe academische onderzoek tot - ook letterlijk - levensnoodzakelijke wendingen kan leiden in zeer concrete situaties.”

Krista mag het eredoctoraat op 22 maart in ontvangst nemen. Ook Frances Morris (60), directeur van het museum Tate Modern, ontvangt op Dies Natalis een eredoctoraat van de universiteit.