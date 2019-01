Kringwinkel omgetoverd tot boetiek vol lingerie en erotische speeltjes Wouter Spillebeen

31 januari 2019

21u07 1 Gent Liefde hangt in de lucht in de Kringwinkel in de Kortrijksepoortstraat in Gent. Daar gaat vanavond voor de tweede keer de Boetiek Erotiek door, de avond waarop de tweedehandswinkel het aanbod uitstalt dat te pikant is om altijd in de rekken te liggen.

Van 19 tot 22 uur kan je in de Kringwinkel terecht voor lingerie, burlesque-attributen, erotische spelletjes en andere sensueel getinte tweedehandsvoorwerpen. Het idee voor de Boetiek Erotiek kwam er door de grote hoeveelheid erotische spullen die aan de Kringwinkel gedoneerd werden. “We kunnen die niet zomaar tussen de andere koopwaar leggen, maar we weigeren dat ook niet”, volgens winkelcoördinator Isabel Van Den Steen.

De avond is net zoals vorig jaar een groot succes. “De klanten stonden bij openingstijd al aan de deur aan te schuiven”, zegt Isabel. “Er is nog meer volk dan vorig jaar. Toen ging het door tijdens het lichtfestival, dus we waren bang dat er net minder mensen zouden passeren. Er komen klanten van alle slag naartoe, jong en oud. Misschien krijgen we nu net iets meer excentrieke mensen over de vloer dan gewoonlijk.”

Net zoals de kelner die ijsjes serveert met bloot bovenlijf en de champagnebar, helpt ook de opvallende etalage om volk naar binnen te lokken. Kunstenaar Peter Audenaert, die erotische schouwspelen maakt met poppen die hij in de Kringloopwinkel vindt, leende met plezier zijn kunst uit voor de bijzondere avond. “Die poppen lenen zich heel goed voor zo’n situaties”, meent hij.