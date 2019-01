Krijgen Gentse fietsers binnenkort sneller groen licht bij regenval? Erik De Troyer

17 januari 2019

08u50 0

De stad Gent wil testen of fietsers sneller groen licht kunnen krijgen bij regenweer. Daarvoor zullen een aantal kruispunten met de stadsring en de as van de Blaisantvest tot de Nieuwe Wandeling voorzien worden van regensensors. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) ging de mosterd halen in steden als Kopenhagen, Rotterdam en Apeldoorn waar dergelijke systemen al ingevoerd zijn. Bij regenweer wordt de cyclus van de lichten versneld waardoor fietsers niet langer een minuut in de regen staan maar pakweg 30 seconden. Welke gevolgen dat kan hebben op het autoverkeer zal onderzocht worden.

“Voor fietsers en voetgangers maakt een halve minuut minder lang in de regen wel degelijk verschil. En je geeft met dergelijke maatregelen ook vooral de boodschap dat zij op de eerste plaats komen”, zegt Watteeuw vandaag aan het Nieuwsblad. De fietsersbond reageert alvast positief op het voornemen.