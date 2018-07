Kreuners klagen over geluidsnorm 20 juli 2018

"Wij mogen hier niet luider spelen dan 95 decibel, want anders krijgen we een boete. En die flikken zijn hier met veel en wij maar met vijf." De Kreuners waren niet zo blij met de limiet van 95 decibel. Het publiek had daar veel minder problemen mee en schreeuwde vrolijk alle klassiekers van de groep mee. Dat Walter Grootaerts eigenlijk hees was, viel daardoor bijna niet op. Het plein werd al voor de start van het concert afgesloten wegens bomvol. De Kreuners zijn terug van weggeweest, en zijn zo mogelijk nog populairder dan voor hun jarenlange pauze. Alle toppers passeerden de revue, van 'Ik wil je' over 'Zij heeft stijl' tot 'Verliefd op Chris Lomme'. (VDS)