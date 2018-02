Krakers kraken nieuwe kraakwet BEZETTERS BRAEMPOORT KUNNEN IN THEORIE TOT 19 APRIL BLIJVEN SAM OOGHE

28 februari 2018

02u54 0 Gent De krakers die sinds 15 februari in de Braempoort wonen, hebben gisteren beroep aangetekend tegen het bevel tot ontruiming uit het pand. "We willen alle mogelijkheden uitputten", klinkt het. Ongewild leggen ze ook de traagheid van de kraakwet bloot. Met veel bombarie aangekondigd, maar de krakers kunnen in theorie tot 19 april blijven, of meer dan twee maanden na hun intrek.

DE NIEUWE KRAAKWET





De wet van 18 oktober 2017 bepaalt onder meer dat het kraken van een onbewoond pand strafbaar kan zijn - dat was vroeger niet het geval. De eigenaar moet wel klacht indienen. Dan worden de krakers zo snel mogelijk verhoord, waarna het parket een bevel tot ontruiming kan aanplakken. In de Braempoort gebeurde dat begin vorige week. Dat betekende dat de krakers, geen daklozen maar activisten, nog de tijd hadden tot gisteren om weg te trekken. Tenzij ze beroep aantekenden tegen de ontruiming - wat ze gisteren deden. "We willen alle mogelijkheden uitputten om hier zo lang mogelijk te blijven", stellen ze.





HET SNELSTE SCENARIO





Het beroep van de krakers komt nu binnen de tien dagen voor de vrederechter. Daarna moet die rechter opnieuw binnen de tien dagen beslissen of het beroep van de krakers gegrond was. Dan kan hij opnieuw de toestemming geven aan het parket om een bevel tot ontruiming aan te plakken. Komt de zaak dus snel voor, en beslist de vrederechter bijna onmiddellijk na de behandeling ervan, dan kan er deze week nog een nieuw bevel tot ontruiming aan de Braempoort hangen. Dan hebben de krakers écht acht dagen om weg te trekken. De termijn kan dan in theorie eindigen op maandag 12 maart - over tien dagen.





HET TRAAGSTE SCENARIO





Veel hangt af van de haast van de vrederechter in deze zaak. In dit scenario komt het beroep pas na tien dagen voor en de vrederechter kan opnieuw tien dagen de tijd nemen om een uitspraak te doen, wat de termijn al een flink stuk verlengt. De vrederechter kan verder het bevel tot ontruiming van acht dagen naar maximaal één maand optrekken. Dat kan volgens de wet "in ernstige omstandigheden", zoals de huidige vrieskou. Geeft de rechter de krakers een maand de tijd, dan kunnen ze blijven tot 19 april, meer dan twee maanden na hun intrek in het gebouw. Het lijkt wel niet waarschijnlijk dat de vrederechter de krakers een maand de tijd geeft om te vertrekken, aangezien het niet om daklozen gaat.





EN DE STRAFMAAT?





Als de rechter beslist dat de krakers in fout zijn, wat hoogstwaarschijnlijk gebeurt, riskeren ze een celstraf tot 1 maand en een boete tot 800 euro. Dat kan oplopen tot 1 jaar als ze het bevel tot ontruiming negeren. "Dat doen we niet", klinkt het. "We blijven rekken, maar willen vredig buitenwandelen." Misschien is het dan al lente.