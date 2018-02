Krakers gebruiken geen elektriciteit 17 februari 2018

02u49 0

Krakers hebben het leegstaande kantoorgebouw op de hoek van de Brabantdam en het Laurentplein bezet. "Principieel", klinkt het. "Dit gebouw is 6 verdiepingen hoog, en staat al jaren leeg. Hier kunnen zeker 50 daklozen opgevangen worden." De winkelgalerij Braempoort staat los van het kantorencomplex, er is geen doorgang, dus is de galerij zelf niet mee gekraakt. "De politie is al langs geweest en er is klacht ingediend. Volgens de nieuwe kraakwet mogen we dus maar 8 dagen blijven. Maar we zien wel hoe het loopt", klinkt het laconiek. "De buurtbewoners zijn al komen klagen dat ze de spandoeken die we buiten hebben gehangen storend vinden voor het straatbeeld. Vreemd, want met de kilo's duivenpoep hier aan de ingang hebben ze blijkbaar geen problemen. Maar goed, we hebben beloofd de spandoeken weg te halen." De krakers houden het ondertussen netjes. Ze gebruiken geen elektriciteit omdat ze niet van diefstal willen beschuldigd worden. (VDS)





Meer over Brabantdam

Laurentplein