Kraantjeswater nog altijd vervuild FARYS WIL BIJ ALLE WERKEN OUDE LEIDINGEN VERVANGEN ERIK DE TROYER

12 mei 2018

02u31 0 Gent Farys is van plan om bij alle geplande werken in Oostakker meteen de oude gietijzeren waterleidingen te vervangen door plastic exemplaren. Op die manier hoopt Farys iets te doen aan de aanhoudende problemen met vuil kraantjeswater en de vele boze reacties. De voorbije dagen waren er weer klachten en vervuild water.

In november vorig jaar kreeg Oostakker te maken met een watercrisis. Het water zag er op vele plekken bruin en bleek ook nog eens besmet met een bacterie. Farys stond in voor waterbedeling en kraanwater mocht enkel gebruikt worden als het eerst gekookt werd. Iedereen kreeg de raad om de leidingen elke dag 5 minuten te spoelen. De wekenlange zoektocht naar de bron van de vervuiling leverde niets op en na talloze spoelbeurten werd het water dan toch vrijgegeven. Maar problemen bleven de kop op steken.





"We hebben het voorbije half jaar een keer of 5 bruin water uit onze kraan gekregen, maar donderdag was de ergste. Het water was geel. Dat durven we echt niet gebruiken. We zijn sinds de problemen ook veel voorzichtiger geworden met kraantjeswater. We gebruiken zo veel mogelijk flessenwater", zegt Christel Bracke uit de Bredestraat.





Gezondheidsproblemen

"Er zijn heel wat mensen die hun kraantjeswater niet vertrouwen in Oostakker en die voor flessen gaan", zegt Bart Van Moerkerke. "Er zijn ook heel wat mensen die gezondheidsproblemen hebben en vermoeden dat het door het water komt. Maar dat is natuurlijk moeilijk aan te tonen. Hoe dan ook is dat bruine water niet alleen een probleem qua gezondheid maar ook voor elektrische apparaten. Dat water gaat door boilers, vaatwassers en wasmachines."





Bij Farys zegt men dat er recent drie officiële meldingen van vervuild water waren. "We roepen iedereen op om ons zeker te contacteren als ze met zo'n probleem geconfronteerd worden. Er komt dan altijd iemand ter plaatse en we voeren spoelingen uit. Op die manier kunnen we misschien een patroon ontdekken", zegt woordvoerder Bruno Pessendorffer.





Plastic buizen

Farys heeft intussen een nieuwe maatregel ingevoerd om iets te doen aan de klachten. "Bij alle geplande werken in Oostakker zullen we alle waterleidingen checken en vervangen wanneer ze uit gietijzer gemaakt zijn. Dat zal ook gebeuren bij wegenwerken of rioleringswerken zelfs als er geen waterleidingen in het dossier zijn opgenomen. Het zijn ijzerpartikels van die gietijzeren buizen die voor de verkleuring in het water zorgen. We kunnen natuurlijk niet heel Oostakker openbreken, maar hopen op deze manier toch het probleem op te lossen", aldus Pessendorffer.





"Telkens als we waterstalen controleren, krijgt men een volledig verslag. Als iemand lichamelijke klachten heeft, kan men met dat verslag naar de dokter stappen en die kan voor meer uitleg zorgen", klinkt het.