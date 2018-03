Koylu Murat lijsttrekker voor MRP 14 maart 2018

02u51 0

Het is nog niet duidelijk hoeveel partijen in Gent zullen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nog tot eind september kunnen lijsten ingediend worden.





Het lijkt er alvast op dat er minstens enkele 'alternatieve' lijsten zullen zijn. Zo is Ahmet Koç al aangeduid als lijsttrekker van de Gentse afdelingen van Be.One, de partij van Dyab Abou Jahjah die staat voor gendergelijkheid, sociale gelijkheid en raciale gelijkheid. Ook de Multiculturele Recht Partij (MRP) heeft met Koylu Murat een lijsttrekker. Het lijkt erop dat ook de groep GVD - Gent voor Democratie - met een lijst naar buiten zal komen. Of andere burgerbewegingen ook aan de stembusgang zullen deelnemen, is nog niet duidelijk. (VDS)