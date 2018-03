Kouterdreef is voortaan mooie winkelstraat GROTE MERKEN VINDEN METEEN WEG NAAR VERNIEUWDE STRAAT SABINE VAN DAMME

24 maart 2018

02u50 0 Gent Zes jaar geleden is het al dat de Kouterdreef, toen een smalle straat vol blinde kantoorgevels, onder de sloophamer ging. Vandaag is de straat weer open. De metamorfose is enorm. De straat werd verbreed, kreeg etalages, en trok grote merken aan.

Calvin Klein Underwear, Gant, Jüttu, Ralet, Tommy Hilfiger en River Woods. Dat zijn de klinkende namen die voortaan in de Kouterdreef te vinden zijn. Twee panden zijn nog vrij en op zoek naar een huurder, maar lang zal dat niet duren nu het uitzicht van de straat helemaal is veranderd. Gisteren werd nog naarstig getimmerd om alles klaar te krijgen voor dit weekend, als de straat écht open zal zijn. "Een mooie winkelwandelstraat is het geworden", klonk het bij projectontwikkelaar Matexi. Zij zorgden niet alleen voor de gebouwen, ze legden ook de straat aan. En die straat ziet er autovrij uit, maar ze is het officieel niet. "Voorlopig kan je uit de Centerparking alleen weg richting de Voldersstraat, en de druk op die straat is te groot. Zolang er gewerkt wordt in de Universiteitsstraat blijft die dicht, maar het is de bedoeling dat die weer wordt open gesteld. En dan kan je uit de Centerparking ook via de Universiteitsstraat en de Kouterdreef weg", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.





Nieuwe hotspot

Voorlopig zijn er dus geen auto's. Shoppers daarentegen vonden gisteren wél meteen de weg naar de uitnodigende Kouterdreef. De pattisseriezaak Chez Claire die vorige week opende trekt een massa volk, en ligt net aan de hoek van de Kouterdreef. Ook de Cru palmt een deel van de Kouterdreef in. Maar zelfs van op het plein zuigt de straat volk aan. "Vroeger was dit een smalle, duistere straat met blinde muren van stoffige kantoren", zegt middenstandsschepen Christophe Peeters. "De metamorfose is enorm. Dat de betere merken zich meteen in deze straat komen vestigen, toont dat Gent wel nog steeds aantrekkelijk is voor handelaars. Dat bewijst ook dat Gent wel nog steeds bereikbaar is, ondanks alles wat verteld wordt." De Kouterdreef loopt parallel met de Veldstraat, nog steeds de belangrijkste winkelstraat. Die is gevuld met ketens. De Kouterdreef heeft de duurdere merken, en leidt naar de gezellige Kalandeberg, ook vol met leuke winkeltjes. Met de Kouterparking dichtbij wordt de Kouterdreef ongetwijfeld een nieuwe hotspot.





De werken zijn nochtans zwaar geweest, en hebben met 6 jaar wel erg lang geduurd. Eenvoudig was het dan ook niet. De gevel aan de kant van de Universiteitsstraat moest behouden blijven, maar de rest van het bouwblok werd gesloopt. Dat gaf een hallucinant beeld van een muur die boven een bouwput leek te zweven en aan een Colosseum deed denken. Nu zijn er aan de ene kant winkels met verdiepingen, aan de overkant winkels met daarboven mooie appartementen.