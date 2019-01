Koudste bibberduik ooit in Gent: 195 dapperen trotseren het water van de Blaarmeersen Didier Verbaere

27 januari 2019

16u05 0 Gent In de Blaarmeersen in Gent trotseerden 195 deelnemers de koude tijdens de bibberduik van de stedelijke sportdienst. Dapper, want het water was amper 3 graden warm en de buitentemperatuur lag ook al niet veel hoger. De stad gaf pas vrijdag groen licht voor het ijsberenevent. Meer dan de helft van de vooraf ingeschreven deelnemers haakte zondag nog af.

De Bibberduik in de Gentse Blaarmeersen was zondagnamiddag aan haar 13de editie toe. In 2015 en in 2017 werd de winterse zwempartij nog afgelast door de aanhoudende vriestemperaturen. En ook dit jaar was het afwachten of het event mocht doorgaan. In principe wordt er onder vijf graden niet gezwommen. De stad gaf toch haar fiat toen de temperaturen weer boven het vriespunt klommen na de korte winterprik.

Maar het was zondag dus bitter koud. Enkel de regen ’s middags zorgde ervoor dat de gevoelstemperatuur weer boven nul klom. Vooraf hadden zich 228 deelnemers ingeschreven. En zondag daagden nog 71 deelnemers ter plaatse op. Maar uiteindelijk zouden slechts 195 dapperen zich aan een sprong in het ijskoude water wagen. Vooraf werd wel duchtig opgewarmd op pompende beats. Je ziet in Gent ook steeds de meest gekke figuren opdagen. Mensen in uniformen, verkleed als dier, met een gekke badmuts en kostuum. En zelfs een groep nonnen van het Vaticaan. “We springen toch liever in gewijd water”, klonk het achteraf bij de zusters.

Voor de kick en een badeend

Onder de ijsberen zien we jaarlijks ook weer steeds weerkerende gezichten. “We doen vier zulke duiken per seizoen. In Oostende, Sint-Niklaas, Gent en de Carnavalsduik in Blankenberge. Vorig jaar waren we hier met 15 maar nu slechts met 7. De rest heeft afgehaakt omwille van de temperaturen”, zegt Sarah Bollen van de Hamse Ijsberen. “We doen dit puur voor de kick en de adrenaline. En voor de zalige warme gloed die je lichaam krijgt als je weer uit het water komt”, vult Mario De Smedt aan. Ook Yves Van Hecke en Evelien Van Nesten zijn er voor de 6de maal bij. “Ik sta altijd op de eerste rij om zottigheden uit te halen en dit werkt ook wel verslavend”, zegt Yves. “Maar het was verdomd koud. Wellicht de koudste editie ooit”, bibbert het koppel achter de korte en koude zwempartij.

Eerste keer

Voor de meisjes van Chiro Magneet uit Doornzele Evergem was het de eerste maal. Ze hadden er zelf op aangedrongen bij hun leiding van de Keti tak. “Het was ijs en ijskoud en ik kreeg geen adem meer en kon nog nauwelijks helder nadenken”, zegt Laurien. “Maar we zijn blij dat we dit gedaan hebben. De trofee is binnen”, lacht ze al klappertandend. Die trofee dat zijn de gekleurde badeendjes die halfweg de zwemvijver op de ijsberen staan te wachten. Een eendje, een gratis zwembeurt in Rozenbroeken en straffe verhalen aan de toog achteraf. En kunnen zeggen dat je het toch maar gedaan hebt. Daar draait het bij de dappere deelnemers om. En ook een beetje gekke deelnemers.