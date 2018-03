Koude deert fijnproevers niet: meteen wachtrij voor roze chocolade 02 maart 2018

03u00 0 Gent Chocolatier Marijn Courtjens uit de Burgstraat kreeg gisteren de eer om 'ruby chocolade' in wereldprimeur voor te stellen. Tegen openingstijd 10 uur stond een wachtrij voor de deur om de roze chocolade te proeven.

Producent Barry Callebaut werkte liefst 13 jaar aan dit nieuwe product, dat zij 'RB1' doopten. "Je had witte, donkere en melkchocolade, en nu heb je ook ruby", zegt sales manager Kristof Bastiaens. "Ruby is, voor alle duidelijkheid, geen witte chocolade met kleurstof, het is een 100% natuurlijk én duurzaam product, dat je bekomt door de selectie van de juiste bonen."





Cake en rocher

Heel wat chocoladefans trotseerden gisterenmorgen de koude om als eerste de ruby te proeven. Algemene commentaar even later: het smaakt als witte chocolade, maar dan met een fruitige, zurige toets." Chocolatier Marijn Courtjens zelf was in de wolken. "Ik kreeg van Barry Callebaut al enkele weken de tijd om met dit product te werken, rond smaak en textuur. Als chocolatier gaat nu een nieuwe universum open. Al verschilt het productieproces niet van de witte of bruine chocolade, de kleur en de smaak zijn anders. Je kan hier nu al gewone latten ruby kopen, maar ook cake met ruby-chocolade, hazelnootbolletjes met ruby, rochers met Thaise kruiden en ryby, en rubytaartjes." Ruby schijnt daarnaast ook lekker bij champagne, blauwe kaas en Gueuzebier. Het is voorlopig enkel te krijgen bij artisanale chocolatiers. Een lat van 70 gram kost 8,5 euro.





(VDS)