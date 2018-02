Kou deert toeschouwers Chinese nieuwjaarsparade niet 26 februari 2018

02u35 0

Honderden toeschouwers hebben zaterdag de kou getrotseerd voor de Chinese nieuwjaarsparade. Voor het derde jaar op rij organiseert de Chinese gemeenschap in België deze parade in ons land. Na Brussel en Dinant was nu Gent de gaststad. "We hebben als stad toch wel een speciale band met China. Er studeren aan de Gentse Universiteit wel 350 studenten en onderzoekers. Onze stad steunt het EU-China-project voor duurzame stadsontwikkeling. En het Chinese Geely automobile is de eigenaar van Volvo Car Gent", aldus burgemeester Daniël Termont. Ook de Chinese ambassadeur woonde de kleurrijke parade bij die door de stad trok. Honderden artiesten, muzikanten en figuranten in traditionele klederdracht, met Chinese instrumenten en een mooie choreografie brachten een mooi spektakel. De Gentse fanfares gaven de stoet een Belgisch tintje. (DVL)