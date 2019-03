Kortstondige brand in rijhuis in Geitstraat: geen gewonden JDG

13 maart 2019

17u03 0 Gent In een rijhuis in de Geitstraat in Gent is woensdagmiddag een brand ontstaan. Het gaat om een leegstaande woning, waar op het moment van de feiten werken aan het dak werden uitgevoerd. Er vielen geen gewonden.

De brandweer kreeg de melding rond 14 uur binnen. De aannemer was bezig met roofingwerken op het dak, toen plots de plastiek folie in de spouwmuur vuur vatte. De arbeiders contacteerden de brandweer en probeerden de brand in eerste instantie zelf te blussen. De woning liep rook- en roetschade op, en het platform zal heraangelegd moeten worden. Ook de woning van de buren liep lichte schade op.