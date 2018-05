Korenmarkt strikt The Scabs 12 mei 2018

02u31 0

Nostalgie van de bovenste plank, en daarnaast ook gewoon steengoede muziek. De Korenmarkt zet tijdens de volgende Gentse Feesten The Scabs op het podium. Wie erbij wil zijn kruist beter al dinsdag 17 juli aan in de agenda, zo ergens rond 22.30 uur.





Ook Niels Destadsbader zakt naar de Korenmarkt af, een dag eerder dan The Scabs. Dat ook Coco Jr. & The All Stars komen optreden, is geen verrassing, Coco Jr. is zowat de huisartiest van de Korenmarkt. Dat plein laat zich de laatste jaren trouwens opmerken door een opvallend sterk programma. Het is nog even wachten op de volledige lijst van optredens voor editie 2018. (VDS)