Koptelefoon voor iedereen in de Vooruit 15 juni 2018

02u44 0

Waar? In het Vooruit-café in de Sint-Pietersnieuwstraat.





Wanneer? "We zenden alle matchen uit", zegt Sofie Dewulf. Het café opent om 10 uur tijdens de week en zaterdag, op zondag om 12 uur.





Waarom naar daar? "Iedereen kan van onze keuken genieten terwijl ze naar het voetbal kijken in een intieme sfeer. We voorzien koptelefoons zodat iedereen goed mee kan volgen. Gratis lenen aan de bar. Zodra er meer toeschouwers zijn, gaat het volume aan."





Inkom? Gratis.





Prijs van een pint en een cocktail? Een pintje kost 2,40 euro. Longdrinks en mocktails vanaf 6 euro.