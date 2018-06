Kopstuk overvallersbende krijgt 48 maanden cel bovenop drie jaar 05 juni 2018

Een elfkoppige bende twintigers die eerder al veroordeeld werd omdat ze Gent terroriseerde met homejackings en overvallen, is opnieuw veroordeeld. Zodra kopstukken Wahdat en Waheed H. vrijkwamen begin 2016, hervatten ze hun criminele activiteiten.





Wahdat H. werd in februari 2016 nog veroordeeld als kopstuk van de bende, maar omdat hij al een tijd in voorhechtenis had gezeten en omdat hij een deel van zijn straf met uitstel kreeg, was hij snel weer op vrije voeten. Zijn broer Waheed kreeg toen nog geen straf. Sinds de vrijlating vormden de broers opnieuw een bende rond zich en pleegden ze minstens drie homejackings. Ze stormden binnen, bonden de bewoners vast en gingen aan de haal met geld en drugs. Wie protesteerde, werd bedreigd met een mes. Een zwanger meisje zegt dat ze door de stress haar kind verloor. Een drugsdealer aan de Zuid werd afgeperst en een andere moest vuistslagen incasseren.





"Bijzonder zware feiten", noemde de rechter het en de straffen zijn navenant. Wahdat kreeg 48 maanden cel. Daarbovenop moet hij de drie jaar uitzitten die hij bij de vorige veroordeling met uitstel kreeg. Broer Waheed kreeg drie jaar en zeven maanden. Acht andere leden kregen straffen van 100 uur werkstraf tot 20 maanden cel. Een lid kreeg geen bijkomende straf omdat hij voor de misdaden al veroordeeld was. (WSG)