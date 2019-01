Koppen lopen voor de solden Sabine Van Damme

03 januari 2019

15u55 0 Gent De wintersolden zijn officieel gestart, en dat zorgt meteen voor veel volk in de stad. Rond de middag al waren alle centrumparkings volzet.

In de bekende winkelstraten was het koppen lopen, en in tegenstelling tot gisteren wordt er vandaag wél met zakjes gezeuld. Er zijn dan ook mooie kortingen voorzien, in sommige winkels zelfs al meteen tot -70%. Ook de komende dagen belooft het druk te zijn in de stad, want ook de Gentse Winterfeesten trekken nog steeds volk. Die kerstmarkt blijft nog tot eind deze week staan, en ruimt dan plaats voor de nieuwjaarsreceptie die doorgaat op zondag 13 januari.