Koppel uit Schelde gehaald 14 februari 2018

De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag uit naar de Isabellakaai in Gent, waar een meisje rond 4.30 uur in het water gevallen was. Haar partner was achter haar aan gesprongen en samen konden ze in het ondiepe water van de Schelde staan, maar ze raakten niet meer aan wal. De brandweer kon hen snel en zonder verwondingen bevrijden. (WSG)