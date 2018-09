Koppel naar ziekenhuis door oververhitte oven 06 september 2018

02u34 0 Gent Het brandweerkorps van Gent is woensdag om 12 uur 's middags uitgerukt naar de Kikvorsstraat, waar op de achtste verdieping van een sociale woonblok een brand was uitgebroken.

Een oven in een appartement op de achtste verdieping van een sociale woonblok in de Kikvorsstraat was oververhit geraakt, waardoor er rook hing in de gang en er buiten een rookpluim te zien was. Toen de brandweermannen ter plaatse kwamen, had het oudere koppel dat in het appartement woont de brand al zelf geblust. "De brandweer had weinig werk", klinkt het. "We hebben enkel de oven verwijderd." De ambulanciers moesten wel in actie schieten.





De man die de brand te lijf ging, ademde wat rook in en moest naar het ziekenhuis ter controle. Zijn vrouw was hard geschrokken en werd ook naar het ziekenhuis gebracht.





(WSG)