Kopergietery pronkt met energiezuinige theaterzaal Sabine Van Damme

18 februari 2019

15u46 0 Gent De Kopergietery in de Blekerijstraat staat er goed voor. Met veel geld van Vlaanderen, met steun van de stad én na crowdfunding hebben ze hun theaterzaal helemaal opgesmukt tot een energiezuinig pareltje. Zelfs minister Sven Gatz kwam kijken naar het resultaat.

In januari 2018 kocht de Kopergietery, een organisatie voor kinder- en jeugdtheater, na een lange zoektocht naar geld het theatergebouw privaat aan, mede dankzij de steun van de en de Vlaamse Overheid. Het dak, het technisch grid, de theatervloer en de publiekstribune werd vernieuwd, en er kan nu zelfs daglicht de zaal binnen doordat de oude ramen werden open gebroken. “Er is ook aandacht besteed aan duurzaamheid en ecologie, door te investeren in dak- en vloerisolatie, aangepaste dakbedekking, een nieuwe energiezuinige stookplaats en zonneboiler waardoor onze energiebehoefte met 20% zal zakken”, aldus een trotse artistiek theaterdirecteur, Johan De Smet. 500.000 eur hebben de werken uiteindelijk gekost. De 8.500 euro voor de tribune werd bijeen gesprokkeld bij fans en gulle schenkers. Na de aankoop van de gebouwen en de renovatie wacht nu nog een derde fase, de totaalrenovatie van het aanpalende gebouw met repetitiestudio’s, artiestenfoyer en kantoorruimte, annex de installatie van de Kopergietery-Studio’s, een opname- en mediastudio ter ondersteuning van de artistieke- en atelierwerking.