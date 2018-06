Kop-staartaanrijding 19 juni 2018

Een vrachtwagen en een auto zijn gisterennamiddag rond 14.20 uur betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding op de John F. Kennedylaan in Oostakker. De vrachtwagen merkte de stilstaande wagen te laat op, waardoor de aanrijding niet meer te vermijden was. Door het ongeval was de linkerrijstrook in de richting van Gent even versperd. Dat veroorzaakte echter weinig verkeershinder. Beide bestuurders bleven ongedeerd bij het ongeval. (JEW)