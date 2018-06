Kop-staartaanrijding met lichtgewonde 29 juni 2018

Bij een kop-staartaanrijding in Sint-Martens-Latem woensdagochtend rond 10.15 uur is één lichtgewonde gevallen.





Op de N43 richting Gent kwamen twee vrouwen uit Sint-Martens-Latem en een vrouw uit Gent in aanrijding met elkaar. Eén van de vrouwen uit Sint-Martens-Latem werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.





De brandweer kwam ter plekke om de rijbaan op te ruimen. Er was lichte hinder in één richting, tegen 11 uur was de rijbaan weer vrij voor het verkeer





(DJG)