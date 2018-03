Koningin praat met 12 markante Oost-Vlaamse madammen 08 maart 2018

02u58 0

Gouverneur Jan Briers zat er een beetje eenzaam bij gisteren, als enige man tussen 13 vrouwen. Eén daarvan was dan nog de koningin. En Mathilde waarschuwde hem meteen: "Pas op, vrouwen beginnen niet makkelijk te praten, maar als ze vertrokken zijn, stoppen ze niet meer." De koningin zakte naar de ambtswoning van de gouverneur af om met 12 markante Oost-Vlaamse vrouwen te praten. De bekendste daarvan was zeilster Evi Van Acker. De meest markante was misschien wel de Gentse Ellen Bruyninckx, die naast de koningin aan tafel mocht zitten. Ellen werd in 2017 verkozen tot student-ondernemer van het jaar. Ze combineert haar studie met een ergotherapiepraktijk én verleent advies aan de bouwsector rond levenslang wonen. De vrouwen van Gent en de rand daarrond waren goed vertegenwoordigd. Ook Chia Longman, professor genderstudies en coördinator van de interuniversitaire masteropleiding Gender & Diversiteit aan de UGent was erbij, net als Ruth Mortier uit Merelbeke, die substituut procureur des konings bij het parket van Gent is. Karen Verplanke uit Beervelde, die in 2016 'De Schoonste Boerin van Vlaanderen' werd vervolledigde de Gentse delegatie. Zij was er niet omwille van haar schoonheid, wel omdat ze een melk- en rundveebedrijf combineert met een 'Hoevemobiel', waarmee ze haar producten rechtstreeks aan de klanten verkoopt. (VDS)