Koningin Mathilde ontmoet ondernemers op Dok Noord 06 juni 2018

02u36 0

Hoog bezoek komende donderdagvoormiddag op Dok Noord in Gent, Koningin Mathilde zal er namelijk 9 uitzonderlijke ondernemers uit Gent ontmoeten. Elk van deze persoonlijkheden kreeg een duwtje in de rug van microStart dat hen de kans bood om hun droom te verwezenlijken. MicroStart werd in 2010 opgericht door BNP Paribas Fortis en Adie, de pionier in Europese microfinanciering (Association pour le Droit à l'Initiative), met de steun van het Europees Investeringsfonds. De organisatie verstrekt kredieten tot 15.000 euro om een economische activiteit op te starten of verder uit te bouwen. Ze stelt bovendien een netwerk van professionele experts ter beschikking, met gratis begeleiding en opleidingen. (DJG)