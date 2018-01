Koning Leopold II-laan is (tijdelijk) Lumumbalaan 02u38 0 Foto Wannes Nimmegeers De actievoerders klagen de verheerlijking van het kolonisatieverleden aan.

Enkele organisaties hebben gisteren de Koning Leopold-II-laan omgedoopt tot de Lumumbalaan.





"Het moet maar eens gedaan zijn met het kritiekloos vereren van koloniale figuren zoals Leopold-II", klonk het. 17 januari is een symbolische datum, het is de dag waarop Patrice Lumuba, de eerste premier van onafhankelijk Congo, werd vermoord. "Wij koppelen de eis tot het 'dekoloniseren' van Gent aan een concreet voorstel om zichtbaarheid te geven in ons straatbeeld aan voorvechters van emancipatie en sociale strijd in de niet-Westerse wereld." Er werd een 'officieel' straatnaambord met 'Lumubalaan' over dat van de Leopold-II-laan gehangen. (VDS)