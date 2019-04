Kompass Klub weer open na gedwongen sluiting Yannick De Spiegeleir

05 april 2019

23u38 0 Gent Een kleine maand nadat de nachtclub gesloten werd op bevel van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft Kompass Klub vrijdagavond de deuren heropend met een ‘all night long’-set van Dubfire.

De Clercq liet de club begin maart voor vier maanden sluiten na herhaaldelijke incidenten met drugs, waarbij onder meer een medewerker het leven liet, maar na een beslissing van de Raad van State mocht Kompass Klub heropenen. “We zijn blij dat we terug in de Kompass kunnen feesten”, zeggen Angie en Laura. Jens Grieten, de man achter Kompass Klub, last een korte persstop in. “Momenteel zijn we volledig gefocust op de heropening”, klinkt het. De programmatoren van de populaire nachtclub zit intussen niet stil. Met de Britse triphop-producer Bonobo werd een grote naam vastgelegd voor een set van 3 uren op 1 juni. Begin volgende week staat er een overleg gepland tussen het stadsbestuur, de mensen van Kompass Klub en een afvaardiging van het Gentse nachtleven.

Meer over Mathias De Clercq