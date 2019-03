Kompass Klub moet vier maanden sluiten Na te veel klachten en vaststellingen rond drugs neemt stad drastische maatregel Sabine Van Damme

13 maart 2019

16u19 8 Gent De populaire Kompass Klub moet 4 maanden dicht, en dat met onmiddellijke ingang. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq beslist. Er waren te veel vaststellingen van drugsfeiten om niet in te grijpen. Eerder dit jaar stierf zelfs een medewerker na de inname van drugs. Er is een waterkans dat de club na twee maanden mag heropenen.

“Na beoordeling van het gehele dossier heb ik beslist om ten aanzien van Kompass Klub een verplichte en volledige sluiting van 4 maanden als bestuurlijke maatregel op te leggen”, laat burgemeester Mathias De Clercq weten in een mededeling. “Deze maatregel komt op basis van ernstige aanwijzingen dat er zich in Kompass Klub herhaaldelijke illegale drugsgerelateerde activiteiten voordoen, waardoor de openbare rust en veiligheid in het gedrang komt. Deze tijdelijke sluiting moet Kompass Klub toelaten haar organisatie te versterken en te professionaliseren, zodat het haar plaats in het Gentse nachtleven verder kan bestendigen. Na 2 maanden is er de mogelijkheid voor Kompass Klub om door middel van een nota aan te tonen welke initiatieven werden ondernomen om op een verantwoorde en aanvaardbare manier verder uit te baten, waarna de situatie kan worden geëvalueerd en de maatregel eventueel kan worden heroverwogen.”

De verplichte sluiting werd zopas aan de Kompass Klub, vlak bij de Ghelamco Arena, betekend. Ook al werd de club vorig jaar verkozen tot beste nachtclub van het land, er schortte wel degelijk iets, zo bleek uit onderzoek. Dat onderzoek werd in januari gestart, nadat een medewerker er overleed. Die bleek wel een medische voorgeschiedenis te hebben, maar vooral ook een bijzonder hoge dosis MDMA – durgs dus – in zijn bloed.

Het is de eerste keer dat De Clercq een club sluit, maar zijn voorganger, burgemeester Daniël Termont, deed het hem wel al voor. Termont kwam in 2017 tot een overeenkomst met de politie en het parket, dat de burgemeester drugsgerelateerde dossiers van horecazaken kan inkijken. Zo hoeft niet de hele gerechtelijke procedure afgewacht te worden tot er een vonnis komt. De burgemeester kan, na inzage van het dossier en op advies van politie en parket, een bestuurlijke maatregel nemen en een club of café sluiten. En dat is nu dus gebeurd. Kompass Klub heeft wel de mogelijkheid gekregen zich schriftelijk te verweren, maar dat bleek dus niet te volstaan.

Termont paste die procedure ook toe om Decadance te sluiten in het najaar van 2017. Maar Decadance trok toen naar de Raad van State en kreeg er gelijk. De club mocht terug open, dik tegen de zin van de toenmalig burgemeester.

De volledige programmatie van Kompass Klub – en dat is niet weinig – mag bij dezen dus als geannuleerd beschouwd worden. Zo zou technokoningin Amelie Lens er optreden op 15 maart, voor een uitverkochte zaak. 16 maart was er 5 Years Trillers w TroyBoi & Jarreau Vandal, en op 22 maart zou er een vier uur durende set zijn van Stephan Bodzin & Dense & Pika.

Bij Kompass reageren ze teleurgesteld. Ze stuurden volgend bericht zonet de wereld in. “We hebben net het verschrikkelijke nieuws van de stad Gent ontvangen dat we onze club moeten sluiten voor de komende vier maanden, vanaf vandaag. We vinden de beslissing van de burgemeester enorm jammer, want we hebben altijd een hele goede relatie gehad met zowel de politie als met de stad Gent. Volgens ons is deze beslissing volledig buiten proportie, vooral omdat we in december nog een positieve evaluatie hebben ontvangen van zowel de stad als de politie. We zijn op dit moment op zoek naar een oplossing voor alle aankomende evenementen. We beloven dat we je niet in de steek laten, zoals altijd...”