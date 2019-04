Kompass Klub houdt BOB-controles en beloont nuchtere chauffeurs Sabine Van Damme

19 april 2019

07u36 0 Gent Bij de Kompass Klub hebben ze het duidelijk begrepen. Na hun gedwongen sluiting en de hele heisa errond, slaan ze een compleet andere weg in. Komende zondag wordt het driejarige bestaan van de Klub gevierd, en dat gaat gepaard met eigen alcoholcontroles. Wie nuchter blijft, krijgt een ticket voor een volgend evenement.

Nadat de politie en de spoeddienst van het UZ het druggebruik in de populaire club langs de Ottergemsesteenweg Zuid als problematisch bestempelde, begin dit jaar een medewerker overleed na een overdosis en een andere in een coma belandde, sloot burgemeester Mathias De Clercq de Kompass Klub. Het leverde hem bakken kritiek op, maar het heeft wel gewerkt. Kompass Klub mocht na tussenkomst van de Raad van State veel sneller dan voorzien terug open, maar ze pakken hun feestvierders nu helemaal anders aan.

“Komende zondag vieren we het eerste gedeelte van onze derde verjaardag”, zegt bezieler Jens Grieten. “En we zetten daarbij een BOB-actie op poten, in samenwerking met het Fonds Emilie Leus en Jupiler.” Emilie Leus is het Gentse meisje dat in 2009 stierf, samen met 2 mede-studenten, toen ze door een dronken chauffeur van de weg werd gemaaid. Haar familie zet zich sindsdien via het Fonds Emilie Leus in tegen alcoholmisbruik in het verkeer, en verdeelt alcoholtesters. “Vandaag komt bij ons een nieuwe tester toe”, zegt Grieten, “en we willen die duidelijk in de verf zetten.”

Wij vinden dat we diegenen die wél nuchter blijven mogen belonen. Vandaar onze actie met gratis tickets. Jens Grieten

“Concreet wordt zondag aan elk groepje feestbeesten dat toekomt gevraagd wie van hen BOB is. Die krijgt een bandje en een Jupiler 0,0 (alcoholvrij, dus). Als die naar huis vertrekt zullen we vragen om te blazen. Blijkt BOB effectief nuchter, dan krijgt hij of zij een gratis ticket voor een volgend evenement in onze club.” Op drugs testen mag niet zomaar, omwille van privacy. “Maar als we vermoeden dat de persoon in kwestie iets heeft gepakt, zullen we vragen om vrijwillig een speekseltest af te leggen. Wordt er geweigerd, dan komt er geen gratis ticket.” Ook op de parking zullen medewerkers actief zijn. Ze zullen chauffeurs waarvan ze vermoeden dat ze gedronken hebben aanmanen een taxi te bellen.

“Uiteraard moeten dronken chauffeurs bestraft worden”, vindt Grieten, “maar wij vinden dat we ook diegenen die wél nuchter blijven mogen belonen. Vandaar onze actie met gratis tickets. Het negatieve komt al genoeg onder de aandacht.”

De club heeft zich intussen gevoegd naar de eisen van de stad. Er zijn nu wél gratis waterkranen, er is een strengere controle aan de deur, er is een goede samenwerking met EHBO Vlaanderen en er kwam een ‘constructief gesprek’ met burgemeester De Clercq. “Sinds de heropening zijn er geen incidenten meer geweest”, zegt Grieten. Zondagnacht staat – behalve de BOB-controles – ook een stevig feest op het programma. De dj’s Blawan en Dax J zullen er het mooie weer maken.