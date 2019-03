Kompass Klub-fans reageren op tijdelijke sluiting: ‘Drugs vind je ook in de loges van de Ghelamco Arena’

“Een échte familie, elke keer opnieuw komen we thuis” Jeroen Desmecht

14 maart 2019

18u32 9 Gent Het Gentse nachtleven is in rouw: woensdag raakte bekend dat de populaire Gentse Kompass Klub - met onmiddellijke ingang - voor vier maanden de deuren moet sluiten. “Er waren te veel vaststellingen van drugsfeiten om niet in te grijpen”, stelde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Een tekortkoming van het nachtbeleid”, reageert de harde kern bezoekers. Wij spraken met vijf fans van het eerste uur.

Achter die harde grijze muren schuilt zoveel talent” Kaj Poelman

“Ongeloof”, zegt Kaj wanneer we hem vragen wat er door zijn hoofd gaat. “We wisten natuurlijk wat er gaande was, maar een sluiting hadden we niet zien aankomen. Het is écht frustrerend: er zijn zoveel andere manieren om hier mee om te gaan. Drugs vind je ook op schoolpleinen, en zélfs in de loges van de Ghelamco Arena. Zo’n breed maatschappelijk probleem los je niet op met repressieve maatregelen. Denk aan preventie door onderwijs en duidelijke informatie over de gevaren van drugsgebruik. Kompass Klub is een broeihaard voor cultuur, waar wekelijks duizenden mensen samenkomen. Geloof me: achter die harde grijze muren schuilt zoveel talent.”

In het begin ging ik alleen naar daar, maar ik was meteen omringd door gelijkgezinden Tim D'hont

“Eén van de weinige plaatsen waar iedereen - ongeacht geslacht of afkomst - écht welkom is”, vindt Tim D’hont, die sinds de opening in 2016 kind aan huis is bij Kompass Klub. “ Er komen daar zoveel nationaliteiten samen, en toch voelt het aan als één grote familie. Elke week kom ik er weer thuis. De eerste maanden ging ik alleen naar daar. Al snel had ik door dat ik omringd was door gelijkgezinden. Er zijn bovendien zoveel culturele mogelijkheden: van grote namen tot lokaal talent - alles komt daar samen.”

Er gebeurt daar zoveel achter de schermen om alles in goede banen te leiden, maar dat zien de mensen niet Sylvie Anné

“Dat een liberale burgemeester voor een sluiting kiest, snap ik niet”, stelt Sylvie Anné. “Er wordt vaak enkel gekeken naar het feestgebeuren, maar geloof me vrij: het personeel werkt zich achter de schermen letterlijk in het zweet om alles in veilige banen te leiden, ook op vlak van veiligheid. Van het monitoren van de camera’s tot de security voor de deur.”

“De mensen die daar werken zijn enorm toegewijd: zij leven écht voor Klub”, vult Valérie De Ridder aan. “Er heerst zeker geen gedoogbeleid. Drugs vind je overal in het Gentse uitgaansleven, dat is in Kompass Klub niet anders. Wij blijven de club alleszins steunen: zelfs al gaan ze naar de andere kant van Vlaanderen, wij volgen (lacht).”

Als er één lichtpunt is in heel dit verhaal, is het wel dat iedereen meteen in gang schiet als er iets misloopt Didier Beydts

“Vroeger draaide ik daar maandelijks, toen ze nog aan de Dampoort zaten”, zegt Didier Beydts, dj en fan van het eerste uur. Didier stond dit weekend achter de draaitafel gepland, maar ook dat is nu in het water gevallen. “Da’s écht wel het minste van mijn zorgen. We willen vooral een nieuwe locatie vinden. Vandaag heb ik heel de dag in West-Vlaanderen gezeten, op zoek naar een alternatief. Als er één lichtpunt is in heel dit verhaal, is het wel dat iedereen meteen in gang schiet als er iets misloopt.”