Kompass Klub aanwezig op gemeenteraad Sabine Van Damme

25 maart 2019

18u37 0 Gent Meer dan 10 aanhangers van de Kompass Klub zijn vanavond aanwezig op de gemeenteraad. Op de agenda staat een mondelinge vraag over de maatregelen tegen de club, van de hand van Tom De Meester van PVDA. Naar alle waarschijnlijkheid wordt die vraag pas morgenavond gesteld, en dan zal de Raad van State zich al hebben uitgesproken.

De 4 maanden lange verplichte sluiting van de Kompass Klub blijft de gemoederen beroeren. Ook vanavond. Op de gemeenteraad, die om 19 uur zal starten, zijn de publiekbanken nu al grotendeels ingenomen door mensen van de Kompass Klub, allemaal met hetzelfde zwarte shirt aan.

De reden van hun aanwezigheid: een mondelinge vraag van Tom De Meester over de maatregel tegen de club, en of dat nu echt nodig was. Alleen is de kans heel groot dat die vraag pas morgen aan bod zal komen. De agenda van de gemeenteraad is meestal zo zwaar dat die over twee dagen wordt gespreid, op maandagavond start de raad om 19 uur en wordt er rond 23 uur gestopt. Op dinsdag om 19 uur wordt de rest van de agenda afgewerkt. De mondelinge vragen en interpellaties worden laatst behandeld.

Alleen zal morgenavond de Raad van State al uitspraak hebben gedaan over de hele kwestie. Kompass Klub stapte naar de Raad van State tegen de sluiting, volgens de hoogdringende procedure. De eerste auditeur gaf Kompass alvast gelijk, en noemde de sluiting van 4 maanden (en zelfs één van 2 maanden) volledig buiten proportie. De kans is groot dat de Raad van State de club morgen gelijk geeft, en dat die terug open mag. Al blijft het dan uiteraard afwachten hoe de stad zal reageren.