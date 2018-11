Kompass is beste Belgische nachtclub volgens Red Bull Sabine Van Damme

14 november 2018

17u22 1 Gent De Gentse Kompass-Klub heeft de titel van ‘Beste club van België’ gekregen bij de Red Bull Elektropedia Awards dinsdagavond. Ook Decadance en 2manydjs vielen in de prijzen. Er is wel eens kritiek te horen op het ‘schrale Gentse uitgaansleven’, maar die is nu dus officieel weerlegd.

Kompass Klub was al een toplocatie in het uitgaansleven, want het eindigde vorig jaar tweede bij de uitreiking van de Red Bull Elektropedia Awards. Reden genoeg voor de zaakvoerders om nog een tandje bij te steken, zowel qua line-up als qua licht- en geluid. Kompass haalt internationale sterren naar Gent, maar geeft ook lokaal talent een kans. En die aanpak werkt, want de club aan de Ottergemsesteenweg-Zuid staat nu dus op het hoogste schavot en laat de Brusselse clubs Fuse en C12 achter zich.

En er was nog meer Gents nieuws op de uitreiking in Brussel. Decadance in de Overpoort, dat vorige maand definitief de deuren sloot, kreeg terecht een ‘Lifetime Achievement Award’. 2manydjs sleepte dan weer de hoogte prijs in de wacht in de categorie ‘beste dj’.