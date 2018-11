Kompass-dealer die al twee jaar harddrugs verhandelt, krijgt zware uitbrander: “De overlast daar ontstaat door de rommel die ú verkoopt” Sam Ooghe

23 november 2018

12u00 0 Gent Een 21-jarige dealer die al twee jaar harddrugs verkoopt en betrapt werd in de Kompass Club, riskeert een celstraf met uitstel. De jongeman zegt dat hij zijn leven veranderd heeft.

De politie trof op de man 20 speedpillen, 5 gram coke en 10 gram ketamine aan. Het topje van de ijsberg, zo bleek. Al twee jaar verkocht hij harddrugs. “Hij was goed georganiseerd”, vertelde de procureur vrijdagochtend voor de correctionele rechtbank. “Hij communiceerde bijvoorbeeld met een app die berichten automatisch wist.” Op zijn 17e begon de man al met wietverkoop, later volgden zwaardere drugs. “Een signaal is nodig”, was het oordeel van de procureur, die vijftien maanden cel vorderde, eventueel met uitstel.

“Ik hoop dat hij beseft wat hij anderen en zichzelf aandoet”, ging de procureur door. “U wilt niet weten hoeveel overlast drugs veroorzaakt in de buurt van de Kompass Club: verkeersongevallen, mensen die in zwijm vallen, enzovoort. Onlangs werden er veertig mensen gecontroleerd, dertig waren er onder invloed van drugs. Dat komt door rommel die meneer verkoopt.”

Clean

De dealer stelt dat hij zijn leven radicaal veranderd heeft na de feiten. “Gelukkig heeft de politie mij tegengehouden”, staat te lezen in het strafdossier. “Ik was op de dool. Mijn ouders wisten er niets van, ik deed maar wat.” Ondertussen is de jongeman al een jaar clean en heeft hij een interimbaan. Zijn advocaat vraagt de gunst van de opschorting, gekoppeld aan voorwaarden. De jongeman moet in dat geval vast werk zoeken en regelmatig urinetesten ondergaan om aan te tonen dat hij clean is. Het vonnis valt over drie weken.