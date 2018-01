Kom niet met de auto naar de binnenstad 30 januari 2018

De stad roept bezoekers op niet met de wagen naar het Lichtfestival te komen. "Om te beginnen raden we iedereen aan ruim op tijd naar Gent te komen. Wagens hebben niks te zoeken in de binnenstad. De meeste plaatsen zijn voorbehouden voor centrumbewoners. Parkeren kan op de park & rides aan de rand van de stad. Van aan de Weba op de Vliegtuiglaan rijdt een gratis shuttlebus naar het centrum", zegt schepen Filip Watteeuw.





"De beste manier om naar het Lichtfestival te komen, is de trein en verder tram en bus. We hebben afgesproken met De Lijn dat er een speciaal sms-ticket komt voor het Lichtfestival. Daarmee kan men voor 2 euro heen en terug met de tram. De stad schiet daarvoor zo'n 170.000 euro bij.





Wie met de fiets komt, is ook maar beter gewaarschuwd. Fietsers mogen niet op het parcours van het Lichtfestival rijden. Het is zelfs verboden om met de fiets of bromfiets het parcours te kruisen tijdens het festival. (EDG)