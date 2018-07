Kolenveldkunstwerk herinnert aan verleden Papegaaistraat 07 juli 2018

In de Papegaaistraat in Gent is gisterenmiddag een nieuw kunstwerk onthuld van Kasper Bosmans. "Een mooi werk dat perfect in deze buurt pas", zegt schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a). "Er werd ook echt rekening gehouden met de geschiedenis, het vertelt het verhaal van deze buurt."





De inwoners van de wijk werden de Koolkappers genoemd, naar de kolen die daar de belangrijkste bron van inkomsten vormden. Het werk van Kasper Bosmans bestaat uit geëmailleerde panelen, waarop een kolenveld is afgebeeld en een legende die de geschiedenis van de wijk uitbeeldt. "Het was een hele eer dit te morgen doen samen met de buurtbewoners", zei kunstenaar Kasper Bosmans gisteren. Het kunstwerk heeft 43.720 euro gekost. (DJG)